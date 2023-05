Są zdziwieni nagrodami w siatkarskiej LM. Ile zarobiły ZAKSA i Jastrzębski Węgiel?

Za trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów kędzierzynianie dostali 500 tysięcy euro. Jastrzębski Węgiel otrzymał połowę tej kwoty. Wcześniej obie drużyny za awans do finału otrzymały po 60 tysięcy euro. Kwoty te bardzo zdziwiły estońskie media.

ZOBACZ TAKŻE: ZAKSA zdominowała Ligę Mistrzów! Zobacz trzy zwycięskie finały (WIDEO)

"Niedawni triumfatorzy siatkarskiej Ligi Mistrzów otrzymali grosze w porównaniu do nagród, które dostaje się w piłce nożnej. Flora Tallinn za sam awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, czyli dopiero trzecich co do ważności rozgrywek UEFA, zarobiła w ubiegłym sezonie prawie trzy miliony euro" - podaje "Postimees".

Jeszcze większe pieniądze trafiają do klubów grających w piłkarskiej Champions League. Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów oznacza wpływ rzędu 15,6 mln euro, a osiągnięcie każdej kolejnej fazy to dodatek rzędu 10 milionów euro. Tegoroczni finaliści, czyli Inter i Manchester City, zgarnęli już po mniej więcej 60 milionów euro. Zwycięzca dostanie kolejne 20 mln a przegrany w finale - 15 mln. Do tego dochodzą gigantyczne wpływy z praw telewizyjnych. Real Madryt, ubiegłoroczny triumfator Ligi Mistrzów, wzbogacił się o ponad 130 milionów euro!

W innych popularnych sportach drużynowych nagrody również są większe niż w siatkówce. Europejska Federacja Piłki Ręcznej wypłaci triumfatorom Ligi Mistrzów milion euro, zaś zwycięzca koszykarskiej Euroligi wzbogaci się o półtora miliona euro.

RI, Polsat Sport