Karolina Kowalkiewicz (15-7, 1 KO, 3 SUB) opublikowała post na swoim koncie na Facebooku. Polska zawodniczka MMA napisała o swojej karierze w federacji UFC.

Przeciwniczką Kowalkiewicz podczas ostatniej gali UFC w Las Vegas była Vanessa Demopoulos (9-5, 1 KO, 4 SUB). Polka od początku dominowała w oktagonie. Amerykanka była gorsza w stójce i nie była w stanie sprowadzić pojedynku do parteru. Nic zatem dziwnego, że Kowalkiewicz wygrała to starcie jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Warto zaznaczyć, że był to trzeci triumf polskiej zawodniczki z rzędu w UFC. Wcześniej pokonała Felice Herrig (14-10, 1 KO, 4 SUB) i Silvanę Gomez Juarez (11-5, 7 KO, 2 SUB).

Po zwycięstwie nad Demopoulos Kowalkiewicz opublikowała na swoim koncie na Facebooku post, w którym napisała o swojej karierze w największej federacji MMA na świecie.

"Zawsze staram się dotrzymywać danego słowa. To dla mnie kwestia honoru. Po mojej ostatniej przegranej walce obiecałam Danie White'owi, że jeżeli UFC da mi jeszcze szansę, to ich nie zawiodę. Zmieniłam całe swoje życie, bardzo się tego bałam, ale czasami warto zaryzykować. Teraz czas na chwile odpoczynku i będę dalej pracować nad tym, aby dotrzymać obietnicy. Dziękuje wszystkim, którzy we mnie wierzyli" - można przeczytać.

Ostatni raz Kowalkiewicz poniosła porażkę w sierpniu 2021 roku. Na gali UFC 265 jej oponentką była Jessica Penne (14-7, 2 KO, 8 SUB). Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wygrała poprzez poddanie w pierwszej rundzie.

AA, Polsat Sport