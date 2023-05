Tauron GTK Gliwice bez trenera

Prezes GTK Jarosław Zięba w rozmowie z PAP podkreślał, że nie jest zadowolony z sezonu, bo ambicje i oczekiwania były większe. Jego zdaniem trener bierze całą odpowiedzialność za wynik sportowy.

- To był jego autorski skład. On go zbudował, dostał zawodników, których chciał i wybrał. Możemy się zastanawiać, na ile kontuzje i pech nam przeszkodziły - mówił Zięba po ostatnim meczu drużyny.

Rok wcześniej zespół utrzymanie zapewnił sobie dopiero w ostatniej kolejce, teraz kwestia pozostania w ekstraklasie rozstrzygnęła się trochę wcześniej.

Kovacik trenerem był od stycznia 2022. Równocześnie prowadził kadrę polskich koszykarek (od 2019). Tę posadę stracił 12 maja.

Nowy szkoleniowiec gliwiczan będzie budował zespół od podstaw, bowiem wszystkie kontrakty koszykarzy wygasły.

W minionym sezonie kibice GTK przeżyli niezwykły mecz z Legią Warszawa, przegrany u siebie 135:136 po czterech dogrywkach.

Pod wodzą Kovacika polskie koszykarki o włos przegrały walkę awans do czerwcowych ME 2023, zajmując drugie miejsce w grupie D, ale gorszy bilans małych punktów spowodował, że nie udało się zakwalifikować z drugiej pozycji.

JŻ, PAP