Władze Rzymu pomogą w organizacji ostatniego etapu Giro d'Italia

Rada Kapitolińska, zarząd stolicy Włoch, uznała ostatecznie, że organizacja w Rzymie ostatniego etapu tegorocznego kolarskiego Giro d'Italia leży w "interesie publicznym" . Oznacza to, że władze miasta włączą się do programu zabezpieczenia imprezy mającej charakter kulturalny i sportowy.

Pokłosiem tej decyzji, regulującej relacje pomiędzy Kapitolem a RCS Sport Group (organizator Giro), jest między innymi przyznanie środków w ramach programu NextGenerationEU w wysokości 1,5 mln euro oraz kolejnych 280 tys. euro na promocję imprezy i organizację wydarzeń towarzyszących.

Władze Rzymu przygotowały program imprez publicznych, który ma umożliwić jak najszersze zaangażowanie mieszkańców i gości poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, inicjatyw kulturalnych oraz promocję ruchu rowerowego. W niedzielę 28 maja, w dniu zakończenia 106. edycji wyścigu, odbędzie się amatorski wyścig kolarski w centrum miasta, rozpoczynający się na via dei Fori Imperiali i prowadzący tą samą trasą co etap Giro. Na Piazza del Popolo powstanie miasteczko, na terenie którego prowadzone będą - animowane przez różne stowarzyszenia - liczne działania promujące miejską ekomobilność i jazdę na rowerze.

Już od 23 maja do 18 czerwca w Muzeum Rzymu na Zatybrzu będzie można zwiedzać wystawę fotograficzną „Il Giro d'Italia – Una storia d'Italia” (Giro d'Italia - Włoska Historia - PAP) z materiałami z archiwum fotografa Carla Riccardiego. Od 22 do 26 maja w teatrze Nino Manfredi w pod rzymskiej Ostii wystawiane będzie przedstawienie „Il mio Coppi” ("Mój Coppi" - od nazwiska legendarnego włoskiego kolarza - PAP) ze znaną aktorką Pamelą Villoresi. Spektakle będą otwarte dla uczniów szkół oraz pensjonariuszy ośrodków seniora w okolicy. Ostatni, ogólnodostępny pokaz przedstawienia, odbędzie się w centrum Ostii, na Piazza Anco Marzio.

Tegoroczna edycja wyścigu Dookoła Włoch, trwająca już dwa tygodnie, napotkała szereg obiektywnych trudności spowodowanych głównie warunkami atmosferycznymi. Intensywne deszcze spowodowały powodzie w wielu regionach Włoch, przyniosły ofiary śmiertelne i ewakuację tysięcy zagrożonych przez wzbierające wody. Uczestnicy Giro rywalizowali w niezwykle ciężkich warunkach, w deszczu i zimnie, na niebezpiecznych, śliskich drogach. Dodatkowo już na początku odnotowano w peletonie szereg przypadków zarażenia wirusem Covid-19, co dotknęło między innymi lidera klasyfikacji i faworyta całej imprezy Belga Remco Evenepoela. Wszystko to zdziesiątkowało peleton i spowodowało protesty zawodników, po których znacznie skrócono 13. etap, mający prowadzić przez Wielką Przełęcz Świętego Bernarda (2469 m npm). Po tej decyzji zawodnicy pokonali zaledwie 75-kilometrowy odcinek zamiast 207 km.

Poniedziałek jest dniem odpoczynku, a we wtorek kolarze przystąpią do 16. etapu, startującego z Sabio Chiese i kończącego się podjazdem do stacji narciarskiej Monte Bondone (203 km). Liderem wyścigu po 15 etapach jest Francuz Bruno Armirail z ekipy Groupama-FDJ, który wyprzedza o 1.08 Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) i o 1.10 Słoweńca Primoza Roglica (Jumbo-Visma).

psz, PAP