Włoskie media nie mają złudzeń. Głośne odejście z Napoli przesądzone!

Według mediów, 64-letni szkoleniowiec i ekscentryczny prezes klubu Aurelio de Laurentiis od kilku tygodni prowadzili negocjacje ws. przedłużenia obowiązującego jeszcze rok kontraktu, ale nie doszli do porozumienia. Co więcej, rozmowy, które prowadzili, miały doprowadzić do tego, że trener może odejść już teraz.

ZOBACZ TAKŻE: Włoskie media komplementują Zielińskiego. "Doskonała forma psychiczna i fizyczna"

- Wszystko zostało omówione i jest jasne, trzeba to tylko przekazać opinii publicznej - powiedział Spalletti po niedzielnym spotkaniu ligowym z Interem Mediolan (3:1).

Były trener m.in. Romy, Interu Mediolan czy Zenita St. Petersburg w Neapolu pracuje od 2021 roku. W tym sezonie jego drużyna, z Piotrem Zielińskim jako podstawowym zawodnikiem i Bartoszem Bereszyńskim, który dołączył w styczniu z Sampdorii Genua, ale jest rezerwowym, zdominowała rywalizację w Serie A i wywalczyła trzeci w historii, ale pierwszy od 33 lat i ery Diego Maradony tytuł mistrza Włoch.

Po wywalczeniu scudetto Spalletti i De Laurentiis wspólnie płakali z radości, ale wcześniej między nimi nie brakowało napięć.

MS, PAP