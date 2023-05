Dochodzenie w sprawie przestępstwa z nienawiści zostało wszczęte po tym, jak kukła w koszulce skrzydłowego Viniciusa Juniora została zawieszona na moście przed ośrodkiem treningowym Realu Madryt, drużyny Brazylijczyka, wraz z transparentem z napisem "Madryt nienawidzi Realu". Zdarzenie miało miejsce rano przed derbami Realu Madryt i Atletico Madryt w Pucharze Hiszpanii.

W poniedziałek wszczęto także śledztwo w Walencji w związku z domniemaniem popełnienia przestępstwa na tle rasistowskim, do którego miało dojść przed i w trakcie niedzielnego spotkania Valencii CF z Realem. Wśród zgromadzonych przez prokuraturę materiałów są m.in. nagrania śpiewów lokalnych kibiców obrażających Viniciusa Juniora przed stadionem. Skandujący tłum krzyczał w kierunku autokaru z piłkarzami Realu "Vinicius to małpa!".

Śledczy sprawdzają też m.in. sytuację z meczu, podczas której Brazylijczyk wdał się w konflikt słowny z rzekomo obrażającymi go kibicami Valencii.

Po spotkaniu poszkodowany zawodnik opublikował na Twitterze wpis, w którym określił Hiszpanię jako kraj rasistowski.

"To nie był pierwszy raz, ani drugi, ani trzeci. Rasizm jest normalny w La Liga. W rozgrywkach uważa się to za normalne, federacja uważa to za normalne, a rywale do tego zachęcają. Jest to piękny naród, który mnie przyjął i który kocham, ale który zgodził się pokazać światu wizerunek kraju rasistowskiego. Przykro mi z powodu tych Hiszpanów, którzy się z tym nie zgadzają, ale dziś w Brazylii Hiszpania jest znana jako kraj rasistów" - napisał Vinicius Junior.

Afera dotycząca rasistowskich incydentów w hiszpańskim mieście dotarła już do kręgów dyplomatycznych. W poniedziałek MSZ Brazylii wezwał na rozmowę dotyczącą zajść w związku z ostatnim meczem Realu ambasadora Hiszpanii w Brasilii, a wsparcie dla zawodnika wyraził prezydent jego ojczyzny Luiz Inacio Lula da Silva.

MC, PAP