Czy piłkarze będą musieli wrócić do Rosji? FIFA podjęła decyzję

FIFA podjęła decyzję odnośnie piłkarzy nadal związanych kontraktami z rosyjskimi klubami i nie zmuszać ich do powrotu na ziemię agresora. Będą oni mogli przedłużyć swoje wypożyczenia w innych klubach do 30 czerwca 2024 roku. W takiej sytuacji jest między innymi Grzegorz Krychowiak oraz świeżo upieczony mistrz Holandii Sebastian Szymański.

Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku FIFA podjęła decyzję o zezwoleniu piłkarzom na jednostronne zawieszenia umów z rosyjskimi i ukraińskimi klubami. Początkowo zasady te obowiązywały do końca sezonu 2021/2022, jednak ze względu na kontynuowanie działań wojennych przedłużono je na kolejny sezon.

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się pytania, co dalej, biorąc pod uwagę fakt, że wojna za naszą wschodnią granicą cały czas gorzeje. FIFA po raz kolejny postanowiła uchylić piłkarzom furtkę i nie zmuszać ich do powrotu na teren agresora oraz atakowanej Ukrainy. Wypożyczenia i zawieszenia umów będą mogły być przedłużone również na sezon 2023/24.

"W celu ochrony zawodników i trenerów, którzy z powodu konfliktu opuścili terytorium Ukrainy lub Rosji i którzy ze względu na okoliczności nie chcą obecnie wracać, będą oni mieli prawo do jednostronnego zawieszenia umów o pracę z klubami zrzeszonymi w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej (UAF) lub Rosyjskim Związku Piłki Nożnej (FUR) do 30 czerwca 2024 r., pod warunkiem, że kluby zostaną należycie poinformowane o zawieszeniu na piśmie do 1 lipca 2023 roku" - można przeczytać w oświadczeniu na stronie FIFA.

Z opcji tej skorzystają zapewne Grzegorz Krychowiak oraz Sebastian Szymański, którzy po wybuchu wojny znaleźli sobie nowe kluby. Pierwszy z nich najpierw występował w Grecji, a obecnie w saudyjskim Asz-Szabab Rijad, natomiast drugi, broniąc barw Feyenoordu, został niedawno mistrzem Holandii.

