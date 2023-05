Motorowodna elita kolejny rok ściga się w Polsce!

Motorowodny sezon w Polsce rozpocznie się od absolutnego hitu. W pierwszy weekend czerwca (02-04.06.2023) w Żninie odbędzie się 2. eliminacja MŚ Formuły 125, Formuły 250 i Formuły 500. W tym prestiżowym cyklu Hydro GP od lat z powodzeniem startują Polacy. Wystarczy przypomnieć, że aktualnym wicemistrzem świata Formuły 500 jest Marcin Zieliński, a brązowy medal w Formule 125 wywalczył w poprzednim sezonie Sebastian Kęciński. Na Jeziorze Żnińskim Małym w akcji zobaczymy też z pewnością Henryka Synorackiego, Michała Kausę (F125) i Cezarego Strumnika (F500).

Strumnik i Rochowiak w drodze po kolejne sukcesy

Również w czerwcu (24-25.06.2023) motorowodna elita zawita do Chodzieży. Tam odbędą się ME w klasie OSY400 oraz Formule 250. Liczymy, że po zakończeniu tych zawodów na podium zobaczymy Polaków. OSY400 to przecież polska specjalność - nasi zawodnicy zdominowali imprezy mistrzowskie w tej klasie w 2022 roku. Jakub Rochowiak jest aktualnym mistrzem świata, a Cezary Strumnik zakończył sezon z tytułami wicemistrza świata i mistrza Europy. W Formule 250 możemy spodziewać się, że w walce o medale będziemy dopingować doświadczonych motorowodniaków: Henryka Synorackiego i Sebastiana Kęcińskiego.

Dwa sześciogodzinne wyścigi w Augustowie

Na początku wakacji (30.06-02.07.2023) w Augustowie po raz kolejny odbędą się motorowodne MŚ Endurance. Te wyjątkowe zawody polegają na rozegraniu dwóch wyczerpujących dla kierowców i sprzętu sześciogodzinnych wyścigów. W ostatniej edycji MŚ Orlen Necko Endurace zadebiutował polsko-litewski zespół Toma Racing Team. W jego skład wchodzili: Marcin Zieliński, Michał Rogalski i Jakub Rochnowski oraz Paulius Stainys z Litwy. Liczymy, że ta ekipa ponownie zgłosi się do zawodów i będzie skutecznie walczyć o medal.

MŚ klasy GT30 w Trzciance

W sierpniu (19-20.08.2023) motorowodniacy z kilkunastu państw zameldują się w Trzciance na MŚ GT30. To jedna z najpopularniejszych klas na świecie i w Polsce. Możemy zatem liczyć na rekordową obsadę i start w imprezie przynajmniej kilku reprezentantów Polski, którzy w tym samym miejscu - na Jeziorze Sarcze - całkiem dobrze zaprezentowali się w 2021 roku, podczas mistrzostw Europy. Wtedy najbliżej podium z polskiej ekipy byli: Jakub Rochnowski (6 miejsce) i Mateusz Wojewódzki (7 miejsce).

Rogoźno z tradycjami i dobrymi wspomnieniami

Ostatnia motorowodną imprezą sezonu w Polsce będą ME Formuły 125 w Rogoźnie (29.09-01.10.2023). W 2021 roku na jeziorze Rogozińskim odbyły się zawody tej samej rangi i wtedy cieszyliśmy się ze srebrnego medalu Sebastiana Kęcińskiego. W 2023 roku na pomoście startowym zobaczymy z pewnością nie tylko utytułowanego motorowodniaka z KSMiM w Trzciance, ale także jego kolegów z reprezentacji Polski, Henryka Synorackiego i Michała Kausę. Każdy z nich ma potencjał by, walczyć o medal. Na to liczymy!

Dlaczego Polska?

- Przyznanie Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego prawa do organizacji aż sześciu imprez mistrzowskich w 2023 roku to potwierdzenie, że jesteśmy bardzo poważnie traktowani przez Międzynarodową Unię Motorowodną (Union Internationale Motonautique), a nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji dużych i prestiżowych zawodów jest doceniane na całym świecie – mówi Paweł Szabelewski, sekretarz generalny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. – W Żninie, Chodzieży, Augustowie, Trzciance i Rogoźnie mamy wspaniałych i sprawdzonych partnerów, z którymi od lat współpracujemy i wspólnie organizujemy mistrzowskie wydarzenia sportowe. Jestem przekonany, że w tym roku na polskich akwenach będziemy świadkami niesamowitych sportowych emocji. Mam też nadzieję, że ponownie będziemy oklaskiwać sukcesy naszych motorowodniaków – dodaje.

Kalendarz motorowodnych imprez mistrzowskich organizowanych w Polsce w 2023 roku:

02-04.06.2023, Żnin: 2. eliminacja MŚ F125, F250, F500​

24-25.06.2023. Chodzież: ME F250 i ME OSY400

30.06-02.07.2023, Augustów: MŚ Endurance (na długim dystansie)

19-20.08.2023, Trzcianka: MŚ GT30

29.09-01.10.2023, Rogoźno: ME F125

Informacja prasowa/PZMWiNW/motorowodniacy.org