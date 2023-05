Niesamowita historia. Polski klub wywalczy trzy awanse... w sezon?

Piłkarze ŁKS-u są o krok od tego, aby zapewnić sobie bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się jednak, że w grze o promocję do wyższej ligi są także zespoły rezerw klubu z centralnej Polski.

Pierwsza drużyna ŁKS-u jest liderem Fortuna 1 Ligi z przewagą trzech punktów nad drugim Ruchem Chorzów oraz aż pięciu "oczek" nad trzecią Wisłą Kraków. Biorąc pod uwagę, że do końca zostały już tylko dwie kolejki, podopieczni Kazimierza Moskala lada moment mogą cieszyć się z upragnionego awansu.

Być może zapoczątkuje to pasmo sukcesów klubu z Łodzi w tym sezonie. A to dlatego, że w grze o awans są jeszcze dwa inne zespoły spod szyldu ŁKS.

Mowa o drugiej drużynie, która występuje w trzeciej lidze grupy pierwszej. ŁKS II jest liderem tamtejszych rozgrywek z takim samym dorobkiem punktowym, co druga Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ścisk w tabeli jest ogromny, ponieważ kolejne dwie ekipy - Legionovia Legionowo oraz Świt Nowy Dwór Mazowiecki posiadają w swoim dorobku 54 "oczka". Tylko jeden zespół wywalczy awans na zaplecze Fortuna 1 Ligi, a do zakończenia sezonu zostało pięć kolejek.

To jednak nie koniec. ŁKS posiada bowiem jeszcze jeden zespół rezerw, który występuje w łódzkiej klasie okręgowej i jest pewnym liderem tabeli z siedmioma punktami przewagi nad drugą Stalą Głowno. Tam do końca zmagań zostało również pięć kolejek. ŁKS III, który w 25 spotkaniach strzelił aż 107 goli, jest murowanym faworytem do awansu do czwartej ligi.

Takie scenariusze sprawiają, że kibice ŁKS-u mogą świętować nie jeden, nie dwa, lecz aż trzy awanse w jednym sezonie! A gdy jeszcze dodamy fakt, że siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź zapewniły sobie niedawno mistrzostwo Polski, będziemy mówić o wyjątkowej w dziejach klubu historii.