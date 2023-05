Pożegnanie w ekipie siatkarskiego mistrza Polski! "Odchodzę z klubu, który ma szczególne miejsce w moim sercu"

Lana Scuka dołączyła do ŁKS Commercecon Łódź jako mistrzyni i podwójna wicemistrzyni swojego kraju, mająca na swoim koncie również Puchar Słowenii i triumf w Pucharze Challenge. Z reprezentacją swojego kraju osiągała dotychczas sukcesy w rozgrywkach młodzieżowych. Przyjmująca jest wicemistrzynią Europy juniorek i wicemistrzynią świata U23.

Zobacz także: Oficjalnie! Polski klub siatkarski ogłosił rozstanie z legendą

W sezonie 2022/23 wywalczyła z Łódzkimi Wiewiórami mistrzostwo Polski. Zagrała też w finale Pucharu Polski oraz rywalizowała w Lidze Mistrzyń.

W rozgrywkach Tauron Ligi Scuka rozegrała 29 spotkań, zdobywając w nich 258 punktów, w tym 209 w ataku, 9 z zagrywki i 40 blokiem. Na przestrzeni ligowego sezonu jej skuteczność w ataku wyniosła 38%, zaś w przyjęciu 39%. Wielokrotnie była najbardziej ostrzeliwaną w przyjęciu zawodniczką, a mimo to nie wahała się brać na siebie ciężaru gry w ataku.





Gdy sezon się kończy, nieuniknione są pożegnania.



Z ŁKS-em Commercecon Łódź, mistrzem Polski 2022/2023, rozstaje się przyjmująca Lana Scuka.



Lana dziękujemy za wspólny sezon i złoty medal mistrzostw Polski!https://t.co/8qN7uxUl96 — ŁKS Commercecon Łódź (@LKS_Commercecon) May 23, 2023

– Ten sezon zapamiętam głównie dzięki najlepszym kibicom, jakich kiedykolwiek widziałam. Podoba mi się sposób, w jaki klub jest z nimi związany. Jako zawodniczka czułam, że naprawdę się liczę i mamy tutaj wyższy cel, więc granie w ŁKS-ie było przyjemnością. Muszę bardzo podziękować Alessandro, całemu sztabowi i prezesowi za spełnienie mojego osobistego marzenia, jakim była gra w Lidze Mistrzyń. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono i na pewno będę miała szczególne wspomnienia z Polski. Jesteśmy też mistrzami Polski, co jest dla mnie wspaniałym momentem. Zrobiłyśmy to z moimi niesamowitymi koleżankami, które są najbardziej życzliwymi i pracowitymi kobietami, jakie znam. Odchodzę z klubu, ale ma on szczególne miejsce w moim sercu i pamięci. Nie wiem, dokąd zaprowadzi mnie życie, ale mam nadzieję, że znów się zobaczymy – powiedziała Lana Scuka.

RM, Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl