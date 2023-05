W poniedziałek rozpoczęły się kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. We wtorek do gry przystąpią Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Pierwsza z zawodniczek zmierzy się z Carol Zhao. Relacja na żywo z meczu Kawa - Zhao na Polsatsport.pl.