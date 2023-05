Pierwsza runda eliminacji i koniec. Polka nie zagra na Roland Garros

Katarzyna Kawa przegrała z Kanadyjką Carol Zhao 4:6, 7:5, 1:6 w pierwszej rundzie eliminacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu.

Kawa w światowym rankingu zajmuje 279. miejsce, a jej kanadyjska rywalka 177.

Pierwszy set wtorkowego meczu był nierówny, obie tenisistki miały problem z utrzymaniem podania, ale ostatecznie to Zhao zanotowała o jedno przełamanie więcej. W drugiej partii sytuacja się odwróciła, jednak decydującą odsłonę zdominowała Kanadyjka, która wywalczyła tym samym awans do drugiej rundy eliminacji. By znaleźć się w głównej drabicne French Open musi jeszcze wygrać dwa spotkania.

Do drugiej rundy awansowała natomiast Maja Chwalińska, która wcześniej we wtorek pokonała Włoszkę Lucrezię Stefanini 6:2, 6:1. Jej kolejną rywalką w środę będzie Rosjanka Maria Timofiejewa.

Wynik 1. rundy kwalifikacji:

Carol Zhao (Kanada) - Katarzyna Kawa (Polska) 6:4, 5:7, 6:1

MC, PAP