Fortuna 1 Liga: Arka Gdynia - ŁKS Łódź. Relacja i wynik na żywo

W przedostatniej kolejce sezonu 2022/23 Fortuna 1 Ligi dojdzie do spotkania dwóch drużyn, cały czas walczących o swoje cele. "Arkowcy" do końca będą rywalizować o miejsce w pierwszej "szóstce", uprawniające ich do startu w barażach. Z kolei ŁKS broni pozycji lidera, a do bezpośredniego awansu do piłkarskiej elity podopiecznym Kazimierza Moskala wystarczy już tylko jeden punkt. Relacja i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl.