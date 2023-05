II liga: Znicz Pruszków - Wisła Puławy. Relacja i wynik na żywo

W przedostatniej kolejce eWinner 2 ligi dojdzie do spotkania piątej i czwartej ekipy stawki. Obie walczą więc o pozostanie w gronie barażowiczów, a nawet o bezpośredni awans do Fortuna 1 Ligi. Do tego potrzebne byłyby jednak porażki drugiej Kotwicy Kołobrzeg oraz trzeciego Stomilu Olsztyn. Relacja i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wisła Puławy na Polsatsport.pl.