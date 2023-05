Kibice oglądający to spotkanie nie musieli czekać zbyt długo na otwarcie wyniku. Pierwsza bramka padła już w trzeciej minucie. Na listę strzelców wpisał się Nicolas Gonzalez, który wykorzystał świetne podanie Jonathana Ikone. Po chwili Inter mógł doprowadzić do wyrównania. Mimo to Edin Dzeko nie był w stanie wykorzystać bardzo dobrej okazji.

Fani ekipy z Mediolanu po kilku minutach mogli cieszyć się z gola strzelonego przez ich ulubieńców. Marcelo Brozović popisał się bardzo dobrym przeglądem pola i zagrał piłkę do Lautaro Martinez. Argentyńczyk bez problemu pokonał golkipera Fiorentiny. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy "Nerazzurri" wyszli na prowadzenie. Nicolo Barella dośrodkował piłkę w pole karne "Lilii", a głową futbolówkę do bramki skierował Martinez.

Po przerwie ekipa z Florencji rzuciła się do ataku. Piłkarze Fiorentiny mieli kilka okazji do wyrównania wyniku. Mimo to świetnie na boisku prezentował się Samir Handanovic. Między innymi dzięki jego postawie Inter wygrał to spotkanie i tym samym sięgnął po dziewiąty Puchar Włoch w historii klubu.

Warto przypomnieć, że Inter już niedługo rozegra inny bardzo ważny finał. Zespół z Półwyspu Apenińskiego stanie naprzeciwko Manchestertu City 10 czerwca 2023 roku w Stambule. Stawką tego spotkania będzie triumf w Lidze Mistrzów.

Fiorentina - Inter Mediolan 1:2 (1:2)

Bramki: Nicolas Gonzalez 3 - Lautaro Martinez 29, 37