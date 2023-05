Lech przedłużył umowy z kluczowymi zawodnikami

Tym co przez ostatnie lata najbardziej doskwierało w Poznaniu, był wąski skład i średniej jakości ławka rezerwowych. Z tego względu klub nie był w stanie skutecznie rywalizować zarówno w europejskich pucharach jak i lidze. W tym sezonie sytuacja uległa zmianie.

Klub z Poznania nie czekał do otwarcia letniego okna transferowego. W środę Lech oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z Barrym Douglasem. Szkot przedłużył umowę o następne 12 miesięcy i związał się z klubem do 30 czerwca 2024 roku.

- Barry jest dla nas ważną postacią, osobowością. Jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w tej szatni. Radzi sobie też bardzo dobrze z presją, ma również dobry wpływ na młodych zawodników - powiedział prezes Lecha Poznań, Piotr Rutkowski.

.@barrydouglas03 podpisał nowy kontrakt z Lechem Poznań ✍️🏼 Szkot przedłużył umowę z Kolejorzem o następne 12 miesięcy. Dobrze, że jesteś Basher 🔵⚪️#Douglas2024 pic.twitter.com/UjdLWVfnL7 — Lech Poznań (@LechPoznan) May 24, 2023

Chwilę wcześniej na oficjalnych mediach społecznościowych klubu, pojawiła się informacja o przedłużeniu umowy również z Filipem Szymczakiem. Nowy kontrakt napastnika "Kolejorza" ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.

Filip Szymczak na dłużej w Lechu Poznań. Nowy kontrakt 21-letniego napastnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku ✍️🏼#Szymczak2027 pic.twitter.com/s453wIY0PV — Lech Poznań (@LechPoznan) May 24, 2023

"Chcieliśmy go dowartościować, bo wierzymy, że już w najbliższym sezonie, a potem także w kolejnych jego rola w zespole będzie coraz większa. To droga, jaką przeszliśmy wcześniej z Jakubem Kamińskim, Jakubem Moderem, Kamilem Jóźwiakiem, czy w ostatnim roku z Michałem Skórasiem" - powiedział Rutkowski cytowany na stronie klubowej.

Oprócz Szymczaka i Douglasa, kontrakt z Lechem podpisał Filip Dagerstal.

Jest i on 🫡 Filip Dagerstål po rocznym okresie wypożyczenia do Lecha podpisał nową umową, na mocy której dołączył do 🔵⚪️ już na stałe. pic.twitter.com/stIZ5KJZLS — Lech Poznań (@LechPoznan) May 24, 2023

- Po rocznym okresie wypożyczenia do Kolejorza środkowy obrońca związał się z nim nową umową, na mocy której dołączył do niebiesko-białych już na stałe. Od dłuższego czasu Kolejorz czynił starania o to, by zawodnik pozostał przy Bułgarskiej. Na skutek ogłoszonych na początku tygodnia przez FIFA nowych regulacji dotyczących piłkarzy klubów z Rosji nic już nie stało na przeszkodzie, by Szwed związał się z nim kontraktem - można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

K.P, PAP, Polsat Sport