Czy Mbappe zostanie w PSG? Wciąż nie podpisał kluczowego dokumentu

Lato w Paryżu zapowiada się niezwykle gorąco. Władze klubu nie mogą być pewne pozostania w klubie Kyliana Mbappe. Najlepszy strzelec ligi wciąż nie podpisał kluczowej klauzuli, która przedłużyłaby jego kontrakt do czerwca 2025 roku.

Kiedy rok temu Mbappe podpisał nowy kontrakt z PSG, Francuz pozował do zdjęć, trzymając koszulkę z numerem 2025. Umowa, na mocy której piłkarz już za sam podpis otrzymał 300 milionów euro, miała obowiązywać właśnie do 2025 roku. Jak donoszą dziennikarze "L'Equipe" rzeczywista długość kontraktu jest nieco inna.

Zdaniem francuskiego dziennika w podpisanej zaledwie rok temu umowie znajduje się klauzula, dzięki której Mbappe może samodzielnie przedłużyć kontrakt do czerwca 2025 roku. Może, ale nie musi. Kontrakt, który podpisał z PSG, tak naprawdę obowiązywał więc na dwa sezony. Trzeci był opcjonalny i zależny od decyzji piłkarza.

Aby umowa obowiązywała faktycznie do 2025 roku, Mbappe musi więc podpisać specjalną klauzulę. Dokument nabierze mocy prawnej tylko, jeśli piłkarz zrobi to do 31 lipca 2023. Według francuskiej gazety taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Tym samym klub ze stolicy miałby tylko najbliższe letnie i ewentualnie zimowe okna transferowe, w których mógłby zarobić na sprzedaży zawodnika. Za rok, gwiazdor mógłby odejść z Paryża bez sumy odstępnego.

- Mbappe już jesienią poinformował zarząd klubu, że nie podpisze dodatkowej klauzuli. Piłkarz swoją decyzję argumentował między innymi słabym oknem transferowym, które wpłynęło na wyniki klubu - donosi dziennik.

Środowisko Mbappe zapytane o całą sytuację przez "L'Equipe", nie chciało wyrazić się na temat przyszłości Francuza. O tym jak cenny jest on dla klubu, świadczą choćby liczby. W tym sezonie kapitan reprezentacji Francji w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 40 goli i zaliczył dziewięć asyst. Jego ewentualne odejście z PSG wpłynęłoby również na plany rozwoju drużyny, która miała być budowana właśnie wokół Mbappe.

