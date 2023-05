Prześladowała gwiazdę Chelsea! Niedługo usłyszy wyrok (ZDJĘCIA)

Orla Melissa Sloan przyznała się przed sądem do prześladowania Masona Mounta i dwóch innych piłkarzy. Gwiazda Instagrama już niedługo usłyszy wyrok.

Sloan w środę 24 maja 2023 roku przyznała się, że prześladowała Mounta. Influencerka stwierdziła, że spotkała piłkarza Chelsea na imprezie, której gospodarzem był inny zawodnik "The Blues" - Maxwell Chilwell. Sloan zeznała, że spędziła noc z Mountem i utrzymywała z nim kontakt przez około pół roku, dopóki reprezentant Anglii nie uciął z nią kontaktu.

Posiadająca ponad 80 tysięcy obserwujących na Instagramie modelka zaczęła prześladować 24-latka. Według informacji podanych przez dziennikarzy "The Sun" miała ona zmienić numer telefonu aż 21 razy, ponieważ Mount cały czas blokował jej telefon. Kiedy Sloan nie była w stanie dodzwonić się do piłkarza, to pojawiła się pod centrum treningowym Chelsea.

Influencera prześladowała także dwóch innych piłkarzy. Oprócz Mounta jej ofiarami padli Ben Chilwell oraz Billy Gilmour. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 20 czerwca 2023 roku.

Orla Melissa Sloan Zobacz galerię

AA, Polsat Sport