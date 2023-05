Przed Mają Chwalińską jeszcze dwie "przeszkody", aby wywalczyć upragniony awans do drabinki głównej wielkoszlemowego turnieju French Open. Polska tenisistka w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzy się z Rosjanką Marią Timofiejewą. Relacja na żywo z meczu Chwalińska - Timofiejewa na Polsatsport.pl.

Chwalińska w poprzedniej rundzie poradziła sobie z Włoszką Lucrezią Stefanini i wygrała 6:2, 6:1. Polka w rankingu WTA plasuje się dopiero na 345. miejscu, natomiast jej najbliższa rywalka to 208. "rakieta" świata. Rosjanka również ma za sobą jeden mecz w kwalifikacjach przeciwko swojej rodaczce - Marinie Mielnikowej. Co ciekawe, Timofiejewa wygrała w identycznych rozmiarach co Chwalińska - 6:2, 6:1.

Obie zawodniczki nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą.

Relacja na żywo z meczu Chwalińska - Timofiejewa na Polsatsport.pl. Początek najwcześniej o godz. 10:00.

KN, Polsat Sport