Trener odkrył karty. Znamy skład Polek na mistrzostwa świata 3x3 w Wiedniu

Dominika Fiszer, Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec i Klaudia Sosnowska to koszykarki wybrane przez trenera Bartłomieja Koziatka do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 3x3 w Wiedniu - poinformowała krajowa federacja. Czempionat rozpocznie się 30 maja.

Drużyna w tym samym składzie we wrześniu wywalczyła w austriackim Grazu brązowy medal mistrzostw Europy. Wówczas trenerką była Karolina Szlachta.

ZOBACZ TAKŻE: Nestor polskich trenerów zaniepokojony brakiem awansu na mistrzostwa Europy

Rywalkami biało-czerwonych w Wiedniu będą w grupie B: mistrz Afryki Egipt (15. miejsce w rankingu FIBA) oraz drużyna z turnieju kwalifikacyjnego - Australia (19.), a także Japonia (6.) i Niemcy (2.). Z dwoma pierwszymi zespołami Polska zagra 31 maja, a z kolejnymi 2 czerwca. Do ćwierćfinałów bezpośredni awans zdobędą zwycięzcy grup, a drużyny z drugich i trzecich miejsc będą walczyć w 1/8 finału o prawo dalszej gry.

Prosto z czempionatu biało-czerwone udadzą się do Bratysławy na eliminacje do ME (10-11 czerwca). W przypadku awansu Polki zagrają w czempionacie Starego Kontynentu w Jerozolimie we wrześniu (5-7). Inną ważną imprezą dla reprezentacji będą czerwcowe Igrzyska Europejskie w Krakowie. Również tu Polki będą zbierać punkty do rankingu FIBA.

Biało-czerwone w mistrzostwach świata wystąpią po raz trzeci. Turniej w stolicy Austrii będzie ósmym w historii. Przed rokiem w Antwerpii Polki dotarły do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce musiały uznać wyższość Litwinek (16:19). Reprezentacja zajęła wówczas siódme miejsce. Natomiast w debiucie w 2016 r. była 13.

W ostatni weekend reprezentacja zadebiutowała w tegorocznej edycji prestiżowego cyklu Women’s Series. W azerbejdżańskiej Astarze przegrała w ćwierćfinale z Ukrainą 13:16 i zajęła siódme miejsce.

Ostatnim sprawdzianem przed MŚ będzie dla podopiecznych trenera Koziatka turniej Big Twelve we francuskim Voiron (26-27 maja). Po jego zakończeniu zespół uda się bezpośrednio do Wiednia.

OL, PAP