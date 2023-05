Mało kto spodziewał się, że Magda Linette będzie miała takie problemy z awansem do drugiej rundy turnieju. W Strasburgu rozstawiona z numerem pierwszym Polka długo, bo przez ponad dwie godziny, męczyła się z Cristiną Bucsą.

Ostatecznie po ponad dwóch godzinach wyrównanej walki, Linette awansowała do drugiej rundy. W niej na Polkę czeka jeszcze trudniejsze zadanie. Wracająca do formy Anatazja Pawluczenkowa w pierwszym meczu pokonała rodaczkę Angelinę Gabujewą. W przeciwieństwie do Linette zrobiła to w dwóch setach. To sprawia, że w środowym pojedynku z naszą zawodniczką, Rosjanka będzie bardziej wypoczęta.

Obie zawodniczki na korcie spotkały się do tej pory tylko raz, podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Wówczas górą była Pawluczenkowa, która pokonała Polkę w dwóch setach (6:0, 6:3). W środę nasza zawodniczka będzie mogła zrewanżować się rywalce.

Relacja na żywo z meczu Linette - Pawluczenkowa na Polsatsport.pl. Początek o godz. 12:30.

K.P, Polsat Sport