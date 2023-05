Gala Rocky Boxing Night już w czerwcu. "Zrobimy wam Amerykę na Kaszubach"

Żukowo po raz drugi w historii grupy Rocky Boxing Promotion będzie areną pięściarskich zmagań. Poprzedni raz zawodnicy bili się tam w 2021 roku. Promotor Krystian Każyszka przyzwyczaił nas do nietuzinkowych pomysłów związanych z organizacją sportowych wydarzeń. Organizował gale na 34 piętrze wieżowca, a także w Teatrze Szekspirowskim. W Wielkim Klinczu przy okazji gali zorganizował wystawę figur woskowych gwiazd muzyki i filmu rodem z Hollywood. Teraz także ma wyjątkowy pomysł.

- Pomyślałem o anturażu Ameryki. Na ostatniej gali w Stężycy Damian Knyba wyzwał do walki naszego mistrza w wadze ciężkiej Kacpra Meynę. Pojedynek miał się odbyć w USA. Ostatecznie jednak do Ameryki nie pojedziemy, ale zrobimy Amerykę w Żukowie. 2 czerwca chciałbym zorganizować galę w stylu amerykańskim. Mówię o otoczce, wystroju, klimacie. To będzie coś wyjątkowego. Mamy już Szwajcarię kaszubską. Teraz będziemy mieli też kaszubską Amerykę. Zrobimy wam Amerykę na Kaszubach! - z przekąsem komentuje Każyszka.

W Internecie można już oglądać filmową zapowiedź. Wiodącą rolę gra w niej znany aktor Michał Milowicz, który podczas gali wcieli się w postać Elvisa Presleya i wystąpi z krótkim recitalem. Organizatorzy, z przekąsem zapowiadają, że w studiu Polsatu może pojawić się legendarny, amerykański promotor Don King. Tego wieczoru wszystko się może zdarzyć, jak w amerykańskim śnie.

Wyjątkowa, może wręcz filmowa będzie też karta, na której dosłownie i w przenośni Rocky Boxing Promotion wystawi swoje najcięższe działa. W ringu zobaczymy aktualnego mistrza Polski właśnie w wadze ciężkiej Kacpra Meynę, który w pierwszej obronie tytułu brutalnie rozbił Jakuba Sosińskiego. Zawodnik z Kaszub stanie przed kolejnym wyzwaniem, bo stawką jego walki z Krzysztofem Twardowskim będzie frankofoński pas WBC w królewskiej kategorii.

Swój kolejny, zawodowy pojedynek stoczy też brązowy medalista Igrzysk Europejskich i mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz Polski w boksie olimpijskim Mateusz Polski, który zawodowo jest aktualnym Międzynarodowym Mistrzem Polski w wadze super lekkiej. Tym razem o krajowy czempionat Polski zmierzy się z Denisem Mądrym. Do walki miało dość już wcześniej, ale mistrz doznał kontuzji, co momentami kwestionował jego rywal. Między panami iskrzy więc walka już budzi wielkie emocje, tym bardziej, że obaj zwykli nokautować przeciwników.

W Żukowie powróci także szybko rozwijający się, miejscowy pięściarz wagi ciężkiej Artur "Bizon" Bizewski, który liczy na głośny doping swoich kibiców w starciu w powracającym po przerwie, bardziej doświadczonym Sergiejem Werwejką.

Między linami pojawi się zwycięzca turnieju kategorii junior ciężkiej Kajetan kalinowski, który imponuje siłą ciosu i chce zawojować światową wagę półciężką. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Bartosz Barczyński.

Nie zabraknie też barwnej, niepokornej i niepokonanej Angeliki Krysztoforskiej, która ze szwajcarską wręcz precyzją nokautuje przeciwniczki.

Podczas gali Kapeo Rocky Boxing Night 2 czerwca, nad którą patronat objął Burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski zobaczymy 12 walk zawodowych. Kolejni bohaterowie gali oraz ich rywale ogłaszani będą w informacjach prasowych i mediach społecznościowych grupy Rocky Boxing Promotion.

Informacja prasowa