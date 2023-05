Legenda PlusLigi jednak zostaje! Klub przekazał ważną informację

Michal Masny to legenda PlusLigi. Słowacki rozgrywający grał w niej przez trzynaście sezonów, wystąpił w 389 meczach i był jednym z najlepszych zagranicznych zawodników w historii.

W maju 2022 roku został pierwszym trenerem klubu BKS Visła Proline Bydgoszcz, w którym kończył zawodniczą karierę. Pierwszy sezon zakończył z brązowym medalem rozgrywek zaplecza ekstraklasy – Tauron 1. Ligi. Jak jego podopieczni zaprezentują się w kolejnych rozgrywkach?



– Plan jest taki sam jak na ten sezon. Zbudować drużynę, czy ktoś tu zostanie, nie zostanie, czy będzie dużo nowych twarzy, czy nie będzie. Chcemy to znowu poskładać tak, żeby to funkcjonowało i wycisnąć z chłopaków jak najwięcej. Tak będzie z każdym zespołem. Może będę kiedyś trenerem zespołu, w którym będą same gwiazdy, ale nieważne czy to są gwiazdy, czy to są zawodnicy, którzy są mniej znani. Zawsze będę starał z nich wyciskać jak najwięcej. Prowadzenie mniej doświadczonego zespołu będzie wymagało co innego niż doświadczonych zawodników, którzy są ograni. Tyle, taki jest cel, żeby ta siatkówka wyglądała tak, jak wyglądała w tym sezonie, żebyśmy walczyli, wygrywali. Jeżeli tak będzie, to trybuny, będą się coraz bardziej zapełniały – powiedział trener Masny w rozmowie z oficjalną stroną klubu z Bydgoszczy.

Masny w sezonie reprezentacyjnym będzie pracował w kadrze Słowacji. Wraz z Tomasem Samselym będą asystentami selekcjonera Stevena Vanmedegaela.

RM, Polsat Sport