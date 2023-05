We czwartek dojdzie do drugiego spotkania towarzyskiego Polek z reprezentacją Francji. Ten pierwszy zakończył się triumfem polskich siatkarek. Relacja na żywo z meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl.

W środę Polki rozegrały z Francuzkami cztery sety. Wszystkie wygrały. Pierwszego do 21, drugiego na przewagi do 28, trzeciego do 11 i czwartego do 23. W środowym spotkaniu w reprezentacji zadebiutowały Joanna Pacak i Julita Piasecka.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do rozgrywek Ligi Narodów. Pierwsze mecze zagra już na przełomie maja i czerwca. W pierwszym miniturnieju zagra z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią.

Relacja na żywo z meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PSZ, Polsat Sport