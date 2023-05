W środowym spotkaniu Polki bardzo dobrze spisywały się w polu zagrywki. W pierwszym secie to właśnie ten element pozwolił Biało-Czerwonym zniwelować pięciopunktową przewagę rywalek i wyjść na prowadzenie, ostatecznie wygrywając premierową odsłonę 25:21. Kolejna partia również zakończyła się zwycięstwem Polek, ale zadecydowała o tym dopiero zacięta końcówka, gdzie triumfowały one 30:28.

Trzeci set to z kolei pokaz siły polskich reprezentantek, które doskonale spisywały się w każdym elemencie i zanotowały aż sześć asów serwisowych. To pozwoliło im zakończyć seta wynikiem 25:11. Mimo wyniku 3:0 drużyny rozegrały jeszcze czwartą partię, w której Francuzki zbliżyły się do Polek, ale nadal nie potrafiły się im przeciwstawić, przegrywają 23:25.

W środę możliwość zaprezentowania się na parkiecie otrzymała większość zawodniczek powołanych przez Stefano Lavariniego. Po dwóch setach wygranych przez podstawową szóstkę, selekcjoner wpuścił na boisko siatkarki, które zwykle rzadziej pojawiają się na boisku w biało-czerwonych barwach. Wśród nich znalazły się debiutantki: Joanna Pacak i Julita Piasecka.

- Jeśli chodzi o debiut to był on stresujący. Cały dzień myślałam o tym, że jak wejdę na boisko, to chciałabym pokazać się z dobrej strony - powiedziała po meczu Julita Piasecka. - Zawsze to było moje marzenie i cieszę się, że dostałam szansę, aby się tu pojawić – dodała reprezentantka Polski.

Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 17:00.

OL, Polsat Sport