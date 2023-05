Reprezentacja Polski przygotowuje się do trzech turniejów, które ma do rozegrania w tym roku. "Biało-czerwoni" wystąpią w mistrzostwach Europy, Lidze Narodów i kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pierwszy turniej w ramach Ligi Narodów zagrają w dniach 6-11 czerwca w Nagoi.

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz dowiedział się z Facebooka, że zostanie bez klubu. Jego reakcja podbija sieć

Selekcjoner reprezentacji Polski nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. Zabraknie siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla. Nie będzie także Bartosza Kwolka i Pawła Zatorskiego.

Czwartkowy rywal Polaków - Niemcy na ławce trenerskiej ma Michała Winiarskiego, który w przeszłości przez 10 lat grał w reprezentacji Polski i zdobył z nią złoto, a także srebro mistrzostw świata.

Relacja i wynik na żywo z meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PSZ, Polsat Sport