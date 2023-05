4 czerwca AC Milan spotka się z Hellas Werona i według dziennika ”Aftonbladet” piłkarz robi wszystko, aby zagrać w tym meczu, nawet przez kilkanaście minut i jest gotowy nawet na podjęcie ryzyka odnowienia się kontuzji. To spotkanie jest dla niego prestiżowe - dlatego trenuje teraz dwa razy dziennie i prowadzi intensywną rehabilitację.

ZOBACZ TAKŻE: Od 3:0 do 3:3. Wpadka Atletico Madryt, "Królewscy" bliżej wicemistrzostwa

Według spekulacji szwedzkich mediów, po tym jak AC Milan nie przedłużył kontraktu z Ibrahimovicem, co miało oznaczać koniec jego kariery, Szwed porozumiał się już z klubem AC Monza, którego właścicielskim jest jego ”dobry przyjaciel”, byly premier Włoch Silvio Berlusconi.

Wcześniej piłkarz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie jak siedzi w fotelu, a stojący za nim Berlusconi masuje mu barki.

Według doniesień z Włoch, cytowanych przez dziennik ”Aftonbladet”, kierownictwo Milanu zapowiedziało, że ostateczną decyzję o ewentualnym przedłużeniu kontraktu podejmie w lecie, lecz możliwe jest też zatrudnienie Ibrahimovica w sztabie trenerskim.

”Pytaniem jednak jest, czy jest gotowy na koniec gry” - podkreślił ”Aftonbladet”.

Również selekcjoner ”Trzech Koron” Janne Andersson nie widzi jeszcze końca kariery Ibrahimovica i - jak podkreślił - miejsce dla niego w tej drużynie jest. Piłkarz w marcu w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Belgią (0:3) w Sztokholmie wszedł na boisko w 83. minucie. Był to jego 122. mecz w reprezentacji Szwecji.

- Jeżeli nie nabawi się kolejnej kontuzji, to będzie bardzo silnym wzmocnieniem, a zwłaszcza motywatorem dla młodszych zawodników na kluczowe dla nas w tych eliminacjach spotkanie z Austrią 20 czerwca w Wiedniu - powiedział.

- Biorąc pod uwagę jego silną osobowość, wykluczam zakończenie kariery teraz z powodu kontuzji. Zakończy ją kiedy sam o tym zadecyduje. Poza tym chce jeszcze pokazać na co go stać i co potrafi, a jest w takiej kondycji fizycznej, że wiek nie ma znaczenia - dodał Andersson.

K.P, PAP