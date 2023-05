Premier League: Manchester United - Chelsea FC. Relacja i wynik na żywo

W meczu przedostatniej kolejki sezonu 2022/2023 Premier League Manchester United podejmie na Old Trafford Chelsea. "Czerwone Diabły" potrzebują tylko punktu, by zabezpieczyć 4., premiowaną udziałem w fazie grupowej Ligi Mistrzów, lokatę. Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United - Chelsea FC na Polsatsport.pl.

Manchester United, z dorobkiem 69 punktów, plasuje się obecnie na 4. miejscu w tabeli i ma jeszcze do rozegrania dwie kolejki kończącego się sezonu Premier League. Za nimi znajduje się Liverpool, który traci do "Czerwonych Diabłów" 3 punkty i posiada od nich korzystniejszy bilans bramek (+28 w przypadku Liverpoolu, +11 w przypadku Manchesteru United), a to właśnie on liczy się w pierwszej kolejności, w przypadku Premier League, przy identycznym dorobku punktowym.

Ekipa Erika ten Haga na pewno będzie chciała się odegrać za tegoroczną sromotną porażkę 0:7 na Anfield, jedną z najbardziej dotkliwych w historii klubu.

"The Reds" mają jednak do rozegrania zaledwie jeden mecz - z ostatnim i pewnym już spadku Southampton, więc drużyna z Manchesteru potrzebuje do zabezpieczenia 4. lokaty ugrania 1 punktu na przestrzeni dwóch ostatnich spotkań.

Chelsea z kolei w tym sezonie spisuje się znacznie poniżej pokładanych w nią nadziei i nie gra już zupełnie o nic. Na dwie kolejki przed metą "The Blues" z dorobkiem 43 "oczek" zajmują 12. miejsce i nie mają żadnych szans na europejskie puchary. W obecnym sezonie zostali w dodatku pokonani m.in. przez: Manchester City, Arsenal, Tottenham. W pierwszym meczu bezpośrednim pomiędzy Manchesterem United a Chelsea padł wynik 1:1.

Relacja na żywo meczu Manchester United - Chelsea FC na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

AŁ, Polsat Sport