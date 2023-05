Reprezentant gospodarzy najlepszy na 18. etapie Giro d'Italia. Thomas nadal liderem

Zana wyprzedził na finiszu ostatniego z towarzyszy ucieczki, Francuza Thibaut Pinota (Groupama-FDJ). Trzecie miejsce, ze stratą 50 sekund, zajął kolejny Francuz Warren Barguil (Arkea-Samsic).

Thomas dojechał do mety górskiego etapu na ósmej pozycji razem ze Słoweńcem Primozem Roglicem (Jumbo-Visma), który w końcówce bezskutecznie próbował go zgubić. 21 sekund do tej dwójki stracił Portugalczyk Joao Almeida (UAE Team Emirates).

W klasyfikacji generalnej Thomas wyprzedza Roglica o 29 sekund. Almeida spadł na trzecie miejsce i traci 39 sekund. Tylko ci trzej kolarze liczą się w walce o zwycięstwo w Giro, które zakończy się w niedzielę w Rzymie.