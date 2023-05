Siatkarska Liga Mistrzów i europejskie puchary do 2029 roku w Polsacie Sport.

Fani siatkówki jeszcze nie ochłonęli po "polskim finale" Ligi Mistrzów CEV, a Telewizja Polsat już ma dla nich kolejny powód do świętowania. Nadawca przedłużył prawa do transmitowania Europejskich Pucharów aż do sezonu 2028/2029. Umowa obejmuje Ligę Mistrzów CEV, Puchar CEV oraz Challenge Cup.