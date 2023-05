Anna Lewandowska z okazji Dnia Matki opublikowała post na swoich mediach społecznościowych. Żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski napisała, co to znaczy być matką.

"Od 6 lat mam to ogromne szczęście bycia mamą. To bardzo wyczekana rola, zaszczyt, wyróżnienie, a także obowiązek. To chwile radości, uśmiechu, szczęścia, miłości, wzruszenia" - można przeczytać na koncie Lewandowskiej na Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal w lidze hiszpańskiej! Zawodnik ugryzł swojego rywala

Żona piłkarza Barcelony napisała również o trudnych momentach w życiu matki.

"To także ogromne zmęczenie, nieprzespane noce czy bezsilność. To codzienny pośpiech, aby zdążyć do przedszkola i szkoły, rozrzucone po podłodze zabawki albo pomalowane kredką meble" - napisała.

Lewandowska podkreśliła jednak, że bycie mamą jest dla niej najpiękniejszą przygodą w życiu.

"Mimo tego kocham bezgranicznie a bycie mamą to dla mnie najpiękniejsza przygoda w życiu" - podsumowała.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowska)

Ślub kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski i sportsmenki miał miejsce 22 czerwca 2013 roku. Lewandowscy mają dwie córki. Klara urodziła się w 2017 roku, natomiast Laura przyszła na świat w 2020 roku.

AA, Polsat Sport