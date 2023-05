Bartosz Kurek nie wystąpił w towarzyskich meczach reprezentacji Polski siatkarzy z Niemcami. Był jednak obecny zarówno w Katowicach, jak i w Sosnowcu i przyglądał się grze swoich kolegów z kadry.

Przed drugim spotkaniem Jerzy Mielewski i Jakub Bednaruk skorzystali z okazji i zadali kapitanowi reprezentacji Polski kilka pytań dotyczących jego najbliższej przyszłości. Siatkarz ma za sobą niezwykle udany sezon w ekipie Wolf Dogs Nagoya. Czy wracając z Japonii zabrał ze sobą dużo większy bagaż?

– Nie aż tak dużo, bo jeszcze się tam wybieram w przyszłym sezonie. Ta walizka była trochę cięższa o kilka medali. Na szczęście, w tym sezonie już złotych. Tak więc całkiem udany sezon za mną – przyznał Kurek. Zasugerował więc, że w przyszłym sezonie również będzie grał w lidze japońskiej.

Spotkania z Niemcami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Kurek jest pod wrażeniem dopingu, jaki towarzyszy reprezentacji Polski nawet podczas meczów towarzyskich.

– To jest coś nienormalnego i coś fantastycznego. My, zawodnicy będziemy zawsze o to dbać i będziemy z tego dumni. Myślę, że to fantastyczne przeżycie dla wielu debiutantów, bo zagrać dla dziesięciu tysięcy widzów w Spodku to było dla mnie spełnienie marzeń, a oni to dostali w pierwszym meczu i w większości sprostali zadaniu – powiedział.

Kiedy po raz pierwszy w tym sezonie będziemy mogli podziwiać grę Bartosza Kurka w kadrze?

– Już cały czas trenuję. Kiedy zagram? Zobaczymy. Pierwszy termin boiskowy to turniej w Rotterdamie – zaznaczył atakujący.

Impreza w Holandii została zaplanowana na 20–25 czerwca. Będzie to drugi turniej tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Kapitan polskiej kadry jest pod wrażeniem młodych zawodników, którzy stawiają w niej pierwsze kroki.



– Widać, że polska siatkówka jest w dobrych rękach i jeszcze przez długi czas będzie w dobrych rękach – stwierdził.

Przyznał też, że nie ma dystansu między nim i młodymi zawodnikami, choćby kilkanaście lat młodszym Kubą Hawrylukiem.

– Gdyby miał jakiś dystans, to pierwszego dnia dostałby kopa i został odpowiednio ukierunkowany. Jestem jego kolegą, choć dzieli nas kilkanaście lat różnicy. Będziemy się wspierać i pomagać sobie jak koledzy – zaznaczył Kurek.

Cała rozmowa z Bartoszem Kurkiem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport