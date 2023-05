Doświadczony siatkarz odchodzi z Projektu! "Jego świetne występy na długo zapadną w pamięci kibiców"

Z drużyną Projektu Warszawa rozstał się po jednym sezonie gry atakujący Niels Klapwijk. 37-letni Holender rozegrał w barwach stołecznego klubu 22 spotkania, w których zdobył 184 punkty. – Choć spędził w Warszawie tylko rok, to myślę, że jego świetne występy w stołecznym Torwarze na długo zapadną w pamięci kibiców Projektu – powiedział Piotr Gacek.

Niels Klapwijk dołączył do Projektu Warszawa przed sezonem 2022/23. Wcześniej występował w takich zespołach jak m.in. Noliko Maaseik, Tonno Callipo Vibo Valentia czy Consar RCM Rawenna. Atakujący ma na swoim koncie również wiele występów w reprezentacji Holandii oraz doświadczenia z wielu innych europejskich lig, co przekładało się również na jego grę w kończącym się sezonie PlusLigi.





– Doświadczenie Nielsa było nieocenione na przestrzeni całego sezonu i choć spędził w Warszawie tylko rok, to myślę, że jego świetne występy w stołecznym Torwarze na długo zapadną w pamięci kibiców Projektu. Poza tym to świetny człowiek, który wprowadzał do drużyny dobrą atmosferę i myślę, że tak też będzie w kolejnym zespole holenderskiego atakującego – powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Piotr Gacek.





W czasie gry dla warszawskiej drużyny Klapwijk rozegrał 22 spotkania, w których zdobył 184 punkty, z czego 147 atakiem, 13 blokiem i 24 zagrywką. W tym sezonie Holender został uhonorowany również dwiema statuetkami MVP, w tym jedną za szczególnie udany występ przeciwko trzeciej w tabeli drużynie Aluron CMC Warty Zawiercie. Doświadczony atakujący zdobył wówczas 26 punktów w czterech setach.

RM, Polsat Sport, projektwarszawa.waw.pl