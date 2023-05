Kolejne rozstanie z Rakowem Częstochowa! Piłkarz odejdzie po pięciu latach gry

Sebastian Musiolik to 29-letni napastnik, którego pierwszymi klubami były Piast Leszczyny i Górnik Czerwionka, a potem reprezentował RKP Rybnik i ROW Rybnik. W ekstraklasie zadebiutował w 2015 roku w barwach Piasta Gliwice, do którego był dwukrotnie wypożyczany. Do Rakowa trafił w roku 2018 z ROW Rybnik i po roku świętował z nim awans do ekstraklasy.

W barwach "Czerwono-Niebieskich" wystąpił (licząc wszystkie rozgrywki) 139 razy i strzelił 18 bramek, a w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 był wypożyczony do drugoligowej drużyny włoskiej Pordenone Calcio. Z Rakowem w tym roku został mistrzem Polski, a wcześniej dwukrotnie zdobywał z nim Puchar Polski, Superpuchar i wicemistrzostwo kraju.





Po pięciu latach gry w czerwono-niebieskich barwach Sebastian Musiolik odchodzi z Rakowa.



🏟️ 139 występów

🥇 mistrzostwo Polski

🏆 2x Puchar Polski

🥈 2x wicemistrzostwo Polski

🟡 2x Superpuchar Polski



Więcej 👉 https://t.co/gWnW9Pynjc



Sebastian, dziękujemy za wszystko! 👊 pic.twitter.com/StwkMEQGg5 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 26, 2023

RM, PAP