61-letni Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą.

W przeszłości był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław. Z tym ostatnim klubem 57-krotny reprezentant Polski rozstał się w lutym 2018.

Poprzedni sezon Górnik zakończył na ósmym miejscu, ale niespodziewanie w czerwcu 2022, tuż po rozpoczęciu letnich przygotowań Urban został odsunięty od zespołu. Na jego miejsce zatrudniono urodzonego w Polsce Niemca Bartoscha Gaula, który pracował poprzednio z rezerwami FSV Mainz, występującymi w czwartej lidze.

W marcu 2023, kiedy zabrzanom w oczy zajrzało widmo spadku, działacze wezwali do pracy Urbana, którego kontrakt obowiązywał do czerwca. Pod kierunkiem Urbana śląski zespół awansował na szóste miejsce wygrywając sześć ostatnich spotkań ligowych.

Umowę na kolejne dwa sezony podpisał tydzień wcześniej doświadczony napastnik Lukas Podolski, mistrz świata z 2014 w barwach Niemiec.

MC, PAP