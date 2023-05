Katowice to bez wątpienia siatkarska stolica Polski. To tu znajduje się legendarny Spodek, czyli obiekt, na którym Polacy sięgnęli po złote medale mistrzostw świata w 2014 roku. W pobliżu obiektu znajduje się Aleja Gwiazd, która co roku rozrasta się o odciski kolejnych siatkarskich dłoni. Nie inaczej było w tym roku. Tym razem zaszczytu dostąpili Mateusz Bieniek, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek i Paweł Papke.

- Liczymy, że to miejsce będzie się rozrastało i z roku na rok tych, którzy odbijają te dłonie, będzie coraz więcej. Pan prezydent będzie miał kłopot bogactwa i kłopot w znajdowaniu tych miejsc, a my zrobimy wszystko, żeby właśnie dostarczać nowych osób, nowych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich mam nadzieję za rok, mistrzów Europy i zdobywców kolejnych edycji ligi mistrzów - powiedział podczas ceremonii prezes PZPS-Sebastian Świderski.

Czwartkowa uroczystość miała szczególny charakter. Po raz pierwszy w historii do Alei Gwiazd trafiły legendy kobiecej siatkówki: Dorota Świeniewicz i Małgorzata Glinka.

- Długo zastanawialiśmy się, dlaczego nie było tu pań. W tym roku postanowiono je uhonorować. Cieszymy się, ponieważ myślę, że Dorota Świeniewicz i Małgorzata Glinka są zawodniczkami, które tak naprawdę działają jako ambasadorki tej pięknej dyscypliny sportu. Mam nadzieję, że rozpoczynamy długi marsz z wieloma dziewczynami, które będą uhonorowane tutaj i będą mogły pokazać się przed tymi wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi kibicami w tym pięknym mieście. Liczę na to, że Katowice będą również kojarzone z żeńską siatkówką -dodał Świderski.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również pytań o napięty terminarz reprezentacji Polski i o cele na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

- Mamy początek sezonu reprezentacyjnego. W środę rozpoczęły go Panie meczem w Radomiu, w czwartek Panowie w Katowicach. Jest to długi i ciężki sezon. Pierwszy raz się zdarza, że turniej główny, czyli w tym roku kwalifikacje olimpijskie odbędą się po zakończonej, długiej imprezie, jaką są mistrzostwa Europy. Więc naprawdę bardzo ciężka praca przed trenerami, bo zbudować dwa, trzy takie szczyty formy. W tak krótkim odstępie czasu będzie to trudne. Natomiast liczymy i na Panie i na Panów, że w tym roku zakwalifikują się do igrzysk, a w następnym będą mogli spokojnie przygotowywać się właśnie do tej dużej imprezy. Liczymy oczywiście na medale. Będzie dużo tego grania, dużo imprez, ale jak widać kibice, chcą tej dyscypliny, więc postaramy się, żeby jak najwięcej światowej siatkówki było w naszym kraju -zaznaczył prezes związku.

