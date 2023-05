Ruchy transferowe w PlusLidze! Libero odchodzi z klubu

Szymon Gregorowicz pożegnał się z kibicami na łamach oficjalnej strony lubelskiego zespołu.

"Pobyt w Lublinie będę wspominał bardzo dobrze. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom za stworzenie niesamowitej atmosfery na trybunach oraz kolegom z drużyny i sztabowi za klimat, który stworzyliśmy wewnątrz grupy. Miasto Lublin zostanie mi na długo w pamięci ze względu na różnorodność atrakcji, z których mogłem skorzystać wraz z rodziną. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w przyszłym sezonie!" - czytamy.

Za grę w LUK-u podziękował mu Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Lublin.

"Kapitał, jaki stanowi możliwość gry na dwóch libero jest nie do przecenienia. Cieszymy się, że przez dwa lata Szymon współtworzył taki tandem w naszym klubie. To, w jaki sposób wywiązywał się z powierzonych mu zadań, dowodzi siły jego charakteru, który inspirował drużynę. Zapamiętamy go jako siatkarza stworzonego do nowoczesnej siatkówki. Wierzę, że udało nam się zrobić wszystko, by w Lublinie czuł się tak dobrze jak my – w jego towarzystwie. Będziemy z całą życzliwością kibicowali jego rozwojowi wyznaczanemu przez nowe wyzwania" - powiedział Krzaczek.

Szymon Gregorowicz od 2021 roku był siatkarzem LUK-u Lublin. W przeszłości był zawodnikiem GKS-u Katowice i MKS-u Będzin.

PSZ, Polsat Sport