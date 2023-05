Co roku właśnie 26 maja w naszym kraju swoje święto obchodzą wszystkie matki. Co ciekawe - w wielu innych państwach jest to święto ruchome, które obchodzone jest w drugą niedzielę maja.

Robert Lewandowski na swoim Instagramie opublikował post, w którym składa życzenia zarówno swojej mamie, jak i swojej małżonce.

Przypomnijmy, że Robert i Anna mają dwójkę dzieci. W 2017 roku na świat przyszła Klara, natomiast trzy lata później urodziła się Laura.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9)

"Mamo, twoja miłość i twoje wskazówki sprawiły, że dziś jestem tym, kim jestem. Dziękuję za wszystko Mamo." - napisał kapitan reprezentacji Polski.

"Wesołego Dnia Matki dla mojej pięknej żony Anny. Nasza rodzina jest moją największą radością. Jesteś najwspanialszą matką dla naszych córek. Dziękuję Ci". Te słowa Lewandowski skierował do swojej życiowej partnerki, z którą ślub wziął w 2013 roku.