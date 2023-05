Apklan Resovia Rzeszów i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzą się w spotkaniu 33. kolejki Fortuna 1 Ligi. Goście walczą o miejsce premiowane bezpośrednim awansem do PKO BP Ekstraklasy. Relacja i wynik na żywo meczu Apklan Resovia Rzeszów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

Sytuacja gospodarzy jest już jasna. Rzeszowianie mają siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Do końca sezonu zostały im jeszcze dwa spotkania. To oznacza, że Resovię w przyszłym sezonie zobaczymy w Fortuna 1 Lidze. W poprzedniej kolejce ekipa z Podkarpacia przegrała na wyjeździe 1:2 z ŁKS.

W zupełnie innym położeniu jest Bruk-Bet Termalica. Piłkarze z Niecieczy są już pewni tego, że w najgorszym wypadku wystąpią w barażach o awans. Wciąż jednak mają szanse na to, by wskoczyć na drugą lokatę. Przed rozpoczęciem 33. serii gier "Słoniki" miały cztery punkty straty do drugiego Ruchu Chorzów.

Jesienne starcie ekip z Rzeszowa i Niecieczy skończyło się przekonującym zwycięstwem zespołu z Małopolski. Bruk-Bet Termalica wygrała 3:0. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Apklan Resovia Rzeszów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

mtu, Polsat Sport