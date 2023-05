Jeśli chodzi o "GieKSę", sprawa jest jasna. Przed rozpoczęciem 33. kolejki katowiczanie zajmowali 10. miejsce z dorobkiem 40 punktów. To za mało, by myśleć o grze w barażach oraz wystarczająco, by być spokojnym o ligowy byt. Na dwie serie gier przed końcem sezonu zasadniczego przyjdzie im zmierzyć się z jednym z najpoważniejszych kandydatów do awansu.

ZOBACZ TAKŻE: "Ludzka historia Kuby ujęła Santosa"

"Niebiescy" mają wszystko w swoich rękach. Podopieczni Jarosława Skrobacza zajmują drugie miejsce w tabeli dwa punkty przewagi nad trzecią Wisłą i cztery nad plasującymi się odpowiednio na czwartej i piątej lokacie Bruk-Bet Termaliką i Puszczą. Przy korzystnym układzie wyników w innych meczach, Ruch może cieszyć się z awansu nawet w sobotę. Warunkiem podstawowym jest jednak zwycięstwo w Katowicach.

W rundzie jesiennej obie ekipy zmierzyły się ze sobą w październiku. Wówczas górą był Ruch, który wygrał 1:0. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

mtu, Polsat Sport