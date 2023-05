W przedostatniej kolejce sezonu 2022/23 Fortuna 1 Ligi pretendująca do bezpośredniego awansu Wisła Kraków podejmie na stadionie przy ulicy Reymonta pewne już utrzymania Zagłębie Sosnowiec. Czy "Biała Gwiazda" wykona kolejny krok niezbędny do powrotu do Ekstraklasy? Transmisja meczu Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przed 33. kolejką Fortuna 1 Ligi Wisła plasowała się na 3. miejscu w ligowej tabeli. Jej dorobek punktowy wynosił 57, czyli o 2 "oczka" mniej od drugiego Ruchu Chorzów. "Niebiescy", dzięki remisowi z września zeszłego roku (1:1) oraz niedawnemu zwycięstwu 2:0 na wiosnę, legitymują się korzystniejszym bilansem meczów bezpośrednich, co oznacza, że "Białej Gwieździe" nic nie da zrównanie się z nimi pod względem punktów.

By cieszyć się z bezpośredniego awansu, muszą uzyskać na koniec o 1 punkt więcej od drużyny ze Śląska. W innym razie konieczne będzie wzięcie udziału w barażach, a priorytetem podopiecznych Radosława Sobolewskiego będzie przed nimi to, by w ostatnich dwóch kolejkach zyskać sumę punktów wystarczających do grania obu spotkań barażowych na Stadionie im. Henryka Reymana. Jest to tożsame z zakończeniem fazy zasadniczej na 3. miejscu.

W minionej kolejce Wisła "pod Klimczokiem" rozbiła groźne w ofensywie Podbeskidzie Bielsko-Biała, mimo że do siatki jako pierwszy trafił król strzelców zeszłego sezonu, napastnik "Górali" Kamil Biliński. Sędzia Jarosław Przybył, po konsultacji z systemem VAR, słusznie odgwizdał jednak zagranie ręką zawodnika, przed oddaniem strzału.

Później trafiali już tylko zawodnicy Wisły. Najpierw pięknego gola strzelił Dawid Szot, a następnie dubletem popisał się Angel Rodado, który przy swoim drugim trafieniu najpierw kapitalnie wyprzedził Iwajło Markowa, a następnie niemiłosiernie zakręcił nie najlepiej radzącym sobie tego dnia Mateuszem Wypychem. Spotkanie zakończyło się więc wynikiem 0:3, a w końcówce na boisku, po długiej nieobecności, pojawił się Jakub Błaszczykowski. Dobrą wiadomością dla Wisły jest również to, że w meczu z Zagłębiem będzie mógł już wystąpić najlepszy strzelec ekipy Luis Fernandez, który z Podbeskidziem pauzował ze względu na żółte kartki.

Niemocy Podbeskidzia sporo zawdzięcza również Zagłębie, które między innymi dzięki zwycięstwu nad podopiecznymi Dariusza Żurawia w 30. kolejce, zapewniło sobie utrzymanie na zapleczu najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. I to pomimo faktu, że od 40. minuty tamtego spotkania, po czerwonej kartce dla Sebastiana Boneckiego, grało w "dziesiątkę". W zeszłym tygodniu sosnowiczanie bezbramkowo zremisowali z kolei z również pewnym utrzymania Górnikiem Łęczna.

