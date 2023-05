Będzie to potyczka dwóch drużyn ze środka tabeli. Przed rozpoczęciem 33. kolejki Chrobry był dziewiąty z trzypunktową przewagą nad 11. Górnikiem. Podopieczni Marka Gołębiewskiego wciąż mają matematyczne szanse na to, by znaleźć się w strefie barażowej. Do szóstej Stali tracą bowiem pięć punktów. Do końca sezonu zostały dwie kolejki i Chrobry musi wygrać oba mecze i liczyć na korzystne rezultaty w innych spotkaniach.

Natomiast łęcznianie mają już spokój - nie grozi im spadek, jak również nie mają szans na awans do barażów. W Głogowie będą walczyli o jak najlepszy wynik i przedłużenie serii meczów bez porażki. Piłkarze Ireneusza Mamrota nie przegrali trzech ostatnich spotkań. W poprzedni weekend zremisowali u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 0:0.

Jesienne starcie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Chrobrego. W październiku zeszłego roku w Łęcznej padł wynik 2:0 dla gości. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

mtu, Polsat Sport