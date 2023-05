Trzy mecze i tylko dwa wywalczone punkty. Wieczysta Kraków nie jest już liderem w wyścigu o awans do II ligi. Poprawić swoją sytuację piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego spróbują w sobotę, kiedy zmierzą się z Avią Świdnik. Relacja na żywo z meczu Avia Świdnik - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl.

Wysokobudżetowy projekt, duże nazwiska i spore piłkarskie ambicje. Wieczysta Kraków miała suchą stopą przejść przez rozgrywki III ligi. Tak się jednak nie stało. Misję ratowania awansu powierzono w ręce Wojciecha Łobodzińskiego. To już trzeci trener, który prowadzi żółto-czarnych w obecnym sezonie.



Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, gracze Wieczystej Kraków w trzech najbliższych meczach nie mogą pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Piłkarze z Krakowa znajdują się pod ścianą, a w sobotę zmierzą się z trzecią w tabeli-Avią Świdnik. W ostatnim spotkaniu pomiędzy obiema ekipami padł remis 1:1.

Jeśli Wieczysta chce awansować do II ligi, musi sięgnąć po trzy punkty. Do liderującej Stali, zawodnicy z Krakowa tracą obecnie punkt. Jeśli zrównają się oczkami z ekipą ze Stalowej Woli, to oni wyjdą na prowadzenie w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Relacja na żywo z meczu Avia Świdnik - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:00.

K.P, Polsat Sport