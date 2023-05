„To mój szczególny sezon. Mam nadzieję, że forma będzie szła w górę w kolejnym. Miałem w głowie, że może być ciężko, ale długo pracowałem indywidualnie. Wejście w trening było czymś formalnym, kiedy dostałem zgodę na powrót na boisko. Brakowało styczności z zespołem, ale ja zawsze ciężko pracowałem i pracuję, by się rozwijać, iść do przodu, więc się nie załamałem” – dodał 25–letni pomocnik.

Podkreślił, że sytuacja drużyny jest zupełnie inna, niż pięć lat wcześniej, kiedy Piast dopiero w ostatniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie wygrywając u siebie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 4:0. Gliwiczanie - prowadzeni wiosną przez trenera Aleksandara Vukovica - nie tylko wydostali się ze strefy spadkowej, ale zapewnili już sobie piąte miejsce w tabeli końcowej.

„Wtedy toczył się bój o być albo nie być. Teraz po pierwszej rundzie byliśmy w dole tabeli, ale dziś mamy za sobą 12 kolejnych meczów bez porażki. Forma rośnie, aż szkoda, że sezon się kończy, bo gdyby jeszcze potrwał, to moglibyśmy powalczyć o wyższe cele. Przy tym wszystkim musimy patrzeć na to, gdzie byliśmy zimą” – zaznaczył Dziczek.

W sobotniej ostatniej kolejce Piast podejmie zdegradowaną już Lechię Gdańsk.

„Możemy wyjść na mecz z uśmiechem, ale też z mentalnością rundy wiosennej, czyli walczyć o zwycięstwo. Chcemy zakończyc rozgrywki wygraną, a rekordową passę spotkań bez porażki podtrzymać jak najdłużej” – zadeklarował piłkarz.

Vukovic zarządził start „wiosennych” przygotowań już 3 grudnia,

„Za nami ciężki okres, czujemy pewne zmęczenie. Jak widać, warto czasem pracować więcej. Mamy zasłużone piąte miejsce, przed nami zasłużone trzyygodniowe urlopy. A przed kolejną rundą musimy dać z siebie jeszcze więcej, by stać się lepszymi zawodnikami” – ocenił.

Wychowanek Piasta po wywalczeniu mistrzostwa Polski w 2019 roku przeszedł do włoskiego Lazio, skąd został wypożyczony do Salernitany. W lutym 2021 zasłabł w końcówce wyjazdowego meczu z Ascoli w drugiej lidze włoskiej. Stało się to bez kontaktu z rywalem. Pod koniec sierpnia 2022 podpisał ponownie kontrakt z macierzystym klubem, w którym zaczynał futbolową przygodę w wieku siedmiu lat.

