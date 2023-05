Byli najgorsi w PlusLidze. Czas na przebudowę, odsłaniają karty

BBTS Bielsko-Biała zajął ostatnie miejsce w zakończonym już sezonie PlusLigi. Zespół zdobył ledwie osiem punktów w 30 kolejkach i z hukiem spadł na niższy poziom rozgrywkowy. Lato to czas ogromnej przebudowy. Włodarze właśnie odkrywają karty, informując o ruchach kadrowych.

BBTS Bielsko-Biała w sezonie 2021/2022 był najlepszy na zapleczu. Zespół zajął pierwsze miejsceu i wywalczył upragniony awans do elity. Był to powrót po czterech sezonach spędzonych w 1. Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: PGE Skra – 3, Jastrzębski Węgiel – 2... Które kluby dały najwięcej siatkarzy do reprezentacji Polski?

Szybko okazało się jednak, że PlusLiga to dla BBTS-u ogromne wyzwanie. Choć po porażkach w dwóch pierwszych kolejkach przyszło zwycięstwo, na kolejną wygraną trzeba było czekać aż do 28 grudnia. Później drużyna z Bielska-Białej triumfowała jeszcze 12 lutego i... na tym koniec. Trzy zwycięstwa w 30 meczach sprawiły, że BBTS uplasował się na ostatnim miejscu. Do Cerrad Enea Czarnych Radom siatkarze spadkowicza stracili sześć punktów.

Latem, w przerwie pomiędzy sezonami, klub przechodzi przebudowę. Do zespołu dołączyli już rozgrywający Szymon Bereza i Szymon Janus, a także atakujący Szymon Romać i Wojciech Szwed.

Co ciekawe, pomimo degradacji w Bielsku-Białej pozostali natomiast środkowi Wojciech Siek i Mateusz Zawalski, libero Bartosz Fijałek i przyjmujący Radosław Puczkowski. Do zmiany nie dojdzie również na stanowisku trenera. W Tauron 1. Lidze drużynę dalej prowadzić będzie Serhij Kapeluś. Jego asystentem będzie natomiast Adrian Hunek, który skończył właśnie karierę zawodniczą.

JŻ, Polsat Sport