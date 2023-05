Dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych meczach. Drużyna King Szczecin awans do finału miała na wyciągnięcie ręki. W trzecim spotkaniu półfinałowym ekipa ze Szczecin nie zdołała jednak przeciwstawić się ofensywnie grającej Stali Ostrów Wielkopolski. Zespół prowadzony przez Andrzeja Urbana rozbił rywali 92:60.

Dzięki cennej wygranej drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w rywalizacji do trzech zwycięstw, przegrywa już tylko 1:2. W niedzielę we własnej hali mogą wyrównać wynik półfinałów. Jeśli tak się stanie, o awansie do finału zadecyduje mecz numer 5, który rozegrany zostanie w Szczecinie.

Relacja i wynik na żywo meczu BM Stal Ostrów Wielkopolski - King Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

K.P, Polsat Sport