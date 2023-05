Fatalne niedopatrzenie! "Możemy mieć największy skandal stulecia"

Crouser od początku Los Angeles Grand Prix imponował formą. W pierwszej próbie uzyskał 23,23 metra, w drugiej poprawił to osiągnięcie, pchając kulę na odległość 23,31 metra, zaś w czwartej serii pobił własny rekord świata z Eugene z 2021 roku, uzyskując fantastyczny wynik 23,56 metra!

ZOBACZ TAKŻE: Najważniejszy lekkoatletyczny dzień roku. Śląsk ma własny diament!

Do kapitalnej formy Amerykanina nie dostosowali się niestety organizatorzy zawodów, którzy... zbyt blisko ustawili murek okalający arenę zmagań! Od samego początku zwracali na to uwagę polscy komentatorzy Polsatu Sport, zaś ich szwedzcy koledzy nie przebierając w słowach domagali się błyskawicznego rozebrania przeszkody.

- Co to za g...?! Weźcie traktor i przesuńcie to! Jeżeli murek powstrzyma Crousera przed pobiciem rekordu świata lub jeśli jego wyniki nie zostaną przez to oficjalnie zatwierdzone, może to być największy skandal stulecia w lekkiej atletyce - grzmieli Robert Tennisberg i Jonas Mellblom.

Ostatecznie wszystko skończyło się po myśli Amerykanina. Jego najlepszy wynik (23,56 metra), będący nowym rekordem świata, został oficjalnie uznany.

- Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby pchnął kulę na 23,75 metra. Przecież oni nie byliby nawet w stanie tego zmierzyć - zakończyli szwedzcy komentatorzy.

Osoby odpowiedzialne za organizację Los Angeles Grand Prix zapewniły jednak, że murek był oddalony dokładnie o 24 metry od rzutni, co miało być wystarczającym dystansem nawet przy założeniu, że w zawodach padnie rekord świata.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RI, Polsat Sport