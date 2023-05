"Biała Gwiazda" zajmuje obecnie trzecie miejsce i do drugiego w tabeli Ruchu Chorzów traci dwa punkty. Aby wywalczyć bezpośredni awans krakowianie muszą liczyć na przynajmniej jedną porażkę „Niebieskich” w ostatnich kolejkach, a sami muszą zdobyć komplet punktów. Wisła musi się też oglądać za siebie, gdyż ma tylko dwa punkty więcej od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Puszczy Niepołomice. Zachowanie trzeciej lokaty gwarantuje, że w barażach krakowianie gościliby rywali na swoim stadionie.

W Wiśle nastroje są niezłe po ostatniej efektownej wygranej 3:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Piłkarze mieli tam wsparcie ze strony 3,5 tysiąca kibiców. W Krakowie też będą mogli liczyć na głośny doping, choć pojemność stadionu, ze względu na remont przed igrzyskami europejskimi, została mocno ograniczona.

Wisła z Zagłębiem zmierzy się w niedzielę, więc będzie już znany wynik sobotniego spotkania GKS Katowice z Ruchem Chorzów. Trener Sobolewski przyznał, że wszyscy będą śledzić przebieg wydarzeń na Bukowej, ale on wymaga od drużyny, aby skupiła się przede wszystkim na sobie.

- Dopóki jest szansa będziemy robić wszystko, aby wywalczyć bezpośredni awans, natomiast już rozmawiamy z zespołem, co będzie gdy zostaniemy zmuszeni rozegrać dwa dodatkowe spotkania barażowe - powiedział Sobolewski przypominając, że jego Wisła do rundy wiosennej startowała z dziesiątego miejsca i sporą stratą punktową do czołówki. W tym roku krakowianie wygrali 11 spotkań i ponieśli trzy porażki. W niedzielę wiślacy gościć będą Zagłębie Sosnowiec, które w poprzedniej kolejce zapewniło sobie utrzymanie w 1. lidze.

- W trakcie całego mikrocyklu treningowego prowadziliśmy rozmowy z zespołem i wskazywaliśmy na zagrożenia. Wiemy, że Zagłębie ma problemy na wyjazdach, ale bardzo dobrze prezentują się u siebie. Ostatnio wygrali z Ruchem, ŁKS i Podbeskidziem, więc mają jakość, choć nie potrafili przenosić na mecze wyjazdowe. Do nas przyjadą mając utrzymanie więc pozbawieni presji mogą zagrać dobry mecz – stwierdził Sobolewski.

Przeciwko Zagłębiu trener Wisły będzie mógł skorzystać z najlepszego strzelca zespołu Luisa Fernandeza, który ostatnio pauzował za kartki. Do gry, po kontuzji gotowy jest już także lewy obrońca David Junca.

Jest też szansa, że po raz pierwszym w tym sezonie na stadionie w Krakowie, kibice będą mogli zobaczyć w akcji Jakuba Błaszczykowskiego, który po bardzo długotrwałej kontuzji i rehabilitacji zagrał przez kilka minut przed tygodniem w Bielsku-Białej.

- Kuba jest w normalnym treningu i jego forma rośnie. Dostał już swoje debiutanckie minuty tego sezony w Bielsku, ale jak każdy zawodnik w naszej drużynie podlega rywalizacji i jeśli uznam, że może coś wnieść do zespołu, to może liczyć na występ - wyjaśnił Sobolewski.

38-letni Błaszyczkowski 16 czerwca ma zagrać w towarzyskim meczu Polski Niemcami. Będzie to jego oficjalne pożegnanie z reprezentacją, w barwach której wystąpił 108 razy.

Relacja na żywo z meczu Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl. Początek o godz. 12:40.

MC, PAP