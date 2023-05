Giro d'Italia na finiszu. Został ostatni etap

Jak skomentował były mistrz Alberto Contador, sobotnia czasówka była "prawdopodobnie najtrudniejsza w historii wielkich tourów". Po krótkim płaskim odcinku zaczynała się bardzo stroma, prawie 8-kilometrowa wspinaczka do mety.

Na starcie Roglic miał stratę 26 sekund do prowadzącego Gerainta Thomasa, ale mimo defektu odrobił ją z nawiązką, wyprzedzając Brytyjczyka o 40 sekund. Ostatni odcinek pokonał wśród tłumów wiwatujących słoweńskich kibiców.

"To niewiarygodne. Kibice dodali mi skrzydeł i po prostu leciałem" - mówił Roglic, który karierę sportową rozpoczynał jako skoczek narciarski.

33-letni Słoweniec ma na koncie trzy zwycięstwa we Vuelta a Espana w latach 2019-2021, drugie miejsce w Tour de France 2020 oraz trzecie w Giro d'Italia 2019. W niedzielę - jak nakazuje tradycja - powinien dowieźć różową koszulkę do mety na "etapie przyjaźni", przeznaczonym dla sprinterów.

Kolarze wystartują w Rzymie o godz. 15.30. Do mety na Via dei Fori Imperiali powinni dojechać ok. 18.45.

K.P, Polsat Sport