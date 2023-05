Jak zmieniał się siatkarz Jakub Kochanowski? (ZDJĘCIA)

Jakub Kochanowski to jeden z czołowych siatkarzy reprezentacji Polski i Asseco Resovii. W swej karierze odniósł wiele sukcesów z drużyną narodową i klubami, w których występował. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniał się Jakub Kochanowski.

Jakub Kochanowski urodził się 17 lipca 1997 roku w Giżycku. Jest jednym z najlepszych polskich siatkarzy grających na pozycji środkowego. W pierwszej reprezentacji Polski występuje od 2017 roku. Wywalczył z nią dwa medale mistrzostw świata – złoty (2018) i srebrny (2022), dwa brązowe krążki na mistrzostwach Europy (2019, 2021) oraz dwa medale Ligi Narodów i srebro Pucharu Świata.

Zanim trafił do seniorskiej kadry był jednym z czołowych zawodników drużyny, która zdominowała rozgrywki w swoim roczniku. Polacy wygrali ME i MŚ kadetów (2015), ME juniorów (2016) i MŚ juniorów (2017). Na ostatniej z wymienionych imprez Kochanowski otrzymał nagrodę MVP.

W dotychczasowej karierze Kochanowski reprezentował barwy klubów: Indykpol AZS Olsztyn (2016–18), PGE Skra Bełchatów (2018–20), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2020–21), a od 2021 roku jest siatkarzem Asseco Resovii. Najcenniejszym osiągnięciem w klubowej karierze 25-letniego środkowego jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów 2021 w barwach ZAKSY.

RM, Polsat Sport